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Около 1,5 млн рублей похитила бухгалтер одного из соцучреждений Дновского района

В Дновском районе главный бухгалтер одного из учреждений социального обслуживания похитила около 1,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 1 июля 2018 года по 31 мая 2019 года 45-летняя женщина, используя свое служебное положение, похитила 1 млн 447 тысяч 689 рублей со счёта соцучреждения. Деньги она переводила на свою карту и распорядилась ими по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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