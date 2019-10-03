Более 350 тысяч списали мошенники со счетов псковички и великолучанина

15:23, 05 октября 2019, ПАИ

За минувшие сутки жители Псковской области из-за действий мошенников лишились более 350 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковичка и великолучанин заявили в полицию о хищении денег с их банковских счетов.

28-летнему великолучанину поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить средства со счета мужчины. Для пресечения противоправных действий владельцу пластиковой карты предложили назвать код безопасности из смс, и великолучанин поддался на уловку. В результате с его счета списали более 10 тысяч рублей. Полиция установила, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Вечером 4 октября неизвестные лишили 365 тысяч рублей 52-летнюю псковичку. Ей звонили с мобильных номеров, зарегистрированных в Москве и Республике Карелии. Мошенники предупредили женщину о том, что с ее счета пытаются перевести деньги и предложили перевести сумму с банковского счета на резервный.

В Великих Луках полиция также возбудила уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, 26 сентября 69-летней местной жительнице в социальных сетях пришло сообщение от имени ее знакомой, а затем смс с кодом. Пенсионерка открыла его, и через некоторое время с ее мобильного телефона были списаны 3 тысячи рублей. Женщина обратилась за содействием в полицию. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Предположительно, неизвестные злоумышленники сумели взломать аккаунт потерпевшей.