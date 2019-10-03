Псковский официант принес в банк фальшивую пятитысячную купюру
В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 2 октября в одном из финансовых учреждений областного центра. Подделку принес в банк официант одного из баров города. По данному факту проводится проверка.
При обнаружении поддельной купюры, либо получении сведении о ее изготовлении или сбыте, нужно запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.