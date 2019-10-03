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Псковский официант принес в банк фальшивую пятитысячную купюру

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 2 октября в одном из финансовых учреждений областного центра. Подделку принес в банк официант одного из баров города. По данному факту проводится проверка.

При обнаружении поддельной купюры, либо получении сведении о ее изготовлении или сбыте, нужно запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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