Выставка к 60-летию игуменства архимандрита Алипия открылась в Печорах

13:43, 05 октября 2019, ПАИ

5 октября в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре открыли выставку, посвященную 60-летию игуменства архимандрита Алипия (Воронова). Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На выставке можно узнать о жизни архимандрита Алипия. Экспозиция включает в себя исторические документы, архивные киноматериалы, уникальные фотографии, полотна великих мастеров живописи из собрания архимандрита – Рубенса, Семирадского, Шишкина.

Также посетителям выставки показывают документальный фильм об архимандрите Алипии.

Выставка будет открыта до 20 октября в здании монастырского музея слева от Святых врат (Печоры, улица Международная, 3). Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 17:00.