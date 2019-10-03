Невельская пенсионерка фиктивно зарегистрировала двух узбеков
В Псковской области полиция установила факт нарушения миграционного законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, невельская пенсионерка фиктивно зарегистрировала двух узбеков.
21 августа 2019 года 62-летняя пенсионерка осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан - 52-летнего мужчины и 22-летнего молодого человека. Она прописала их в квартире дома по улице Ленкоммуны в Невеле. Женщина уже дала признательные показания. По данному факту стражи порядка проводят проверку.