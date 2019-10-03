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Политика

Президент Литвы всерьез размышляет о возможности захвата своей страны Россией

Гитанас Науседа, президент Литвы, вполне серьезно дает оценки возможности захвата своей страны Россией. Об этом зашла речь в интервью CNN. Аналитический центр RAND спрогнозировал, что такой захват может быть осуществлен менее чем за 36 часов, пишет Газета.ру.

Однако глава государства с такой оценкой не согласился. По его словам, сценарий может быть менее «пессимистичным», захват может занять от трех до четырех недель. И в этом случае Литва рассчитывает на помощь НАТО.

Президент подчеркнул, что вопрос обсуждался с генералами армии Литвы. Именно они после анализа и дали подобные прогнозы.

Сам же Гитанас Науседа выступает за переговоры с Россией, отмечая, что не готов идти на какие-либо компромиссы, так как это является «проявлением слабости».

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