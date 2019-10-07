Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»

15:35, 07 октября 2019, ПАИ

В список претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Защита» вошли полицейские Великих Лук, которые спасли из огня трех человек. На соискание награды их выдвинуло Управление МВД России по Псковской области.

29 июня около 3:00 в ходе патрулирования на улице Глинки полицейский-водитель старшина полиции Андрей Шанин, полицейский-кинолог младший сержант полиции Иван Малышев и стажер Андрей Сазонов заметили возгорание одного из домов.

Вскоре они бросились спасать людей и тушить пожар. В бане, которая располагалась во дворе, они нашли молодого человека без сознания. После этого полицейские вынесли из горящего дома еще двух парней 23-х и 19-ти лет.

В этом году премия «Народное признание», которая отмечает своё 10-летие, будет присуждаться в 12 номинациях: «Призвание» «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях можно почитать здесь>>>

Выдвигать на награду, как и претендовать на её получение, может любой, главное условие, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) вместе с фотографией номинанта следует присылать по электронной почте premiya@informpskov.ru. Принимаются они до 12:00 5 декабря.