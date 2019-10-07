Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе

19:22, 07 октября 2019, ПАИ

Реверсивное движение со светофорным регулированием ввели на путепроводе, расположенном над железной дорогой на трассе Р-23 (км 285+367 шоссе Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это связано с ремонтом деформационных швов.

Кроме этого, рабочие ООО «СтройМостРегион» поменяют перильное ограждение. Работы на объекте планируется завершить к 15 октября. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автовладельцев быть особенно внимательными при проезде данного участка и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.