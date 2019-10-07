0
20:33
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
19:22
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
18:07
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
18:03
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
17:15
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
16:47
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
15:52
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
Еще новости
Общество

Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе

Реверсивное движение со светофорным регулированием ввели на путепроводе, расположенном над железной дорогой на трассе Р-23 (км 285+367 шоссе Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это связано с ремонтом деформационных швов.

Кроме этого, рабочие ООО «СтройМостРегион» поменяют перильное ограждение. Работы на объекте планируется завершить к 15 октября. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автовладельцев быть особенно внимательными при проезде данного участка и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
07 октября 2019
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
07 октября 2019
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
07 октября 2019
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
07 октября 2019
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
07 октября 2019
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
07 октября 2019
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...