Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

20:33, 07 октября 2019, ПАИ

9 октября Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь приглашает псковичей и гостей нашего города на престольный праздник памяти апостола любви и евангелиста Иоанна Богослова, в честь которого освящен самый древний храм Крыпецкой обители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в монастыре.

В 7 часов утра от остановки «Площадь Ленина» со стороны кремля городской автобус № 101 дополнительный «Крипецкое» отвезет желающих в обитель на богослужение, по окончании которого - отъезд. Не позднее 13.00 паломники вернутся в город.

Проезд бесплатный.

Желающие помочь обители могут оставлять пожертвование в церковной лавке монастыря.

Начало водосвятного молебна – в 7 час. 30 мин.

Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9 час. утра. Исповедь будет совершаться с 7.00 час.

Все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.