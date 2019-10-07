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Общество

Псковские полицейские обсудили с волонтёрами важность ЗОЖ

Псковские полицейские провели встречу в областном центре медицинской профилактики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о важности ведения здорового образа жизни и пагубных последствиях употребления психоактивных веществ говорилось на мероприятии с участием волонтеров школы «Здоровый образ жизни».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проинформировали волонтеров о новых формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, говорили об основных симптомах употребления и воздействия запрещенных препаратов на организм человека.

Особое внимание Маргарита Ерёмина уделила юридической ответственности, предусмотренной законодательством за нарушение уголовного и административного законодательства в части употребления, хранения и сбыта наркотических средств. В профилактических целях ребятам продемонстрировали социальный фильм «НЕзависимость», в основу которого легли реальные истории некоторых жителей Псковской области.

В завершение встречи стражи порядка обсудили с собравшимися важную тему участия молодёжи в формировании антинаркотического мировоззрения среди сверстников и рассказали, как можно противостоять этой всемирной угрозе вместе.

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