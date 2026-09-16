В Полистовском заповеднике создадут уличную экспозицию об истории торфяников и деревни Цевло

11:52, 16 сентября 2026, ПАИ

В Полистовском заповеднике стартует новый проект «Торф – машина времени», получивший поддержку Президентского фонда природы. Его главной частью станет создание уличной экспозиции, посвященной истории деревни Цевло, ее жителям, местным торфяникам и тому, как на протяжении десятилетий менялись отношения человека с болотными экосистемами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

В экспозиции планируют рассказать об устройстве и экологической роли верховых болот, профилактике торфяных пожаров, истории местных торфоразработок, а также воспоминаниях жителей деревни.

Материалы для проекта будут собирать вместе с цевельчанами. Для этого организаторы проведут встречи и интервью с местными жителями, а также будут работать с краеведческими и другими источниками.

Новая экспозиция должна стать не только просветительским пространством, но и местом сохранения локальной истории. Кроме того, она станет отправной точкой для туристических маршрутов по Цевло и его окрестностям.

Открытие уличной экспозиции запланировано на 2027 год. Представить её планируют в рамках летнего фестиваля «РосянкаФЕСТ».