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Общество

От хоровода до глобального контента: как Псковская область готовится принять гостей из 14 стран

Встреча псковской делегации с участниками предстоящей региональной программы состоялась в рамках Международного фестиваля молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

  • Встреча псковской делегации с участниками предстоящей региональной программы
    Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • Встреча псковской делегации с участниками предстоящей региональной программы
    Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • Встреча псковской делегации с участниками предстоящей региональной программы
    Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области

В начале встречи ребятам рассказали ключевые организационные моменты предстоящей поездки. После официальной части представители Псковской области провели для участников интерактив, направленный на знакомство с культурой и традициями региона.

Участники смогли поближе познакомиться друг с другом, а кульминацией встречи стало вождение хоровода, символизирующего единство и гостеприимство Псковской земли.

«Сегодня мы познакомились с ребятами, которые совсем скоро приедут к нам в гости. Было здорово увидеть их интерес и включённость – и в хороводе, и в разговоре. С 17 по 22 сентября мы покажем им настоящую Псковщину: её историю, духовное наследие и, конечно, гостеприимство. Уверен, что эта неделя станет для них открытием, а для нас – ещё одним шагом в международном диалоге. Ждём с нетерпением!» – отметил участник встречи.

Напомним, что с 17 по 22 сентября в Пскове пройдёт региональная программа, участниками которой станут представители 14 стран мира. Итогом программы станет создание медиапродукта о Псковской области.

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