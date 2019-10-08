Прокуратура помогла получить зарплату работникам псковского «ДСУ -125»
Прокуратура Пскова помогла восстановить права работников ООО «ДСУ -125» на своевременное получение зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что 39-ти работникам предприятия не была выплачена заработная плата на общую сумму более 1 млн рублей.
В этой связи прокурор города внес в адрес директора предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты сотрудникам денежной компенсации. В отношении него также возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.