В Псковскую область запрещён ввоз 20 тонн свежих яблок из Белоруссии

11:59, 08 октября 2019, ПАИ

В Псковскую область запрещён ввоз 20,5 тонн свежих яблок из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фрукты везли в Санкт-Петербург. Отправитель продукции - крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов, в том числе поставками плодоовощной продукции в торговые сети Белоруссии и России.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года через этот фитосанитарный пункт в Невельском районе разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Белоруссия. В связи с этим ввоз 20,5 тонн яблок на территорию России был запрещен.