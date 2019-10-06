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В Псковскую область запрещён ввоз 20 тонн свежих яблок из Белоруссии

В Псковскую область запрещён ввоз 20,5 тонн свежих яблок из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фрукты везли в Санкт-Петербург. Отправитель продукции - крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов, в том числе поставками плодоовощной продукции в торговые сети Белоруссии и России.

Согласно Указанию Россельхознадзора с 1 октября 2018 года через этот фитосанитарный пункт в Невельском районе разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Белоруссия. В связи с этим ввоз 20,5 тонн яблок на территорию России был запрещен.

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