Дмитрий Месхиев: Спектакли Псковского театра в Новороссийске шли с переаншлагами

12:27, 08 октября 2019, ПАИ

«В Новороссийске все играли с большим воодушевлением, нас тоже очень тепло принимали. После первого спектакля, когда мы стояли на выходе из театра, к нам подходили люди и говорили: «Вы знаете, мы теперь придем на все спектакли сразу!» У нас были полные залы, некоторые спектакли шли с переаншлагом», - рассказал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев об итогах обменных гастролей с Новороссийским драматическим театром.

Он подчеркнул, что участие псковских артистов в масштабном федеральном проекте «Большие гастроли» - настоящий подарок для труппы. «Артисты не устали от этих поездок. Я ездил с ними, и все были очень воодушевлены этими поездками. Для нашей труппы проделать такой гастрольный тур, как мне кажется, это было подарком, и это было видно по лицам актеров», - отметил Дмитрий Месхиев.

«Про Псковский театр мало что знают в Новороссийске. Для нас это еще одно доказательство того, что надо ездить, надо показывать то, что мы можем, что мы умеем. И у нас в последнее время неплохо получается показывать это не только псковскому зрителю. Театр, конечно, должен гастролировать. Это и для театра, и для труппы чрезвычайно важно. И очень хорошо показывать зрителю разных городов наши спектакли и пропагандировать наш театр. Некоторые люди интересовались, а что мы играем еще, какие еще у нас есть спектакли, и так далее. Это прекрасно», - подытожил Дмитрий Месхиев.