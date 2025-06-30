Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Дедовичах

13:10, 30 июня 2025, ПАИ

Престольный праздник отметят в Дедовичах с 30 июня по 1 июля. На мероприятия всех желающих приглашает приход храма Боголюбской иконы Божией Матери посёлка Дедовичи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Сегодня, 30 июня, в 15:00 начнётся акция «Небесные ленточки»: в ходе неё каждый сможет украсить лентами голубых оттенков храм и храмовую территорию. По окончании акции – чаепитие со сладостями и дружеское общение. В 17:00 начнётся всенощное бдение.

1 июля в 08:00 начнётся водосвятный молебен с акафистом Пресвятой Богородице, в 09:30 – Божественная литургия, после которой пройдёт праздничный крестный ход вокруг храма. По окончании богослужения – чаепитие со сладостями.

С 11:00 до 11:30 состоится мастер-класс по колокольному звону от народной школы звонарей при псковском храме Святых Жён-Мироносиц. Каждый желающий сможет бесплатно позвонить в колокола.