Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковская мастерица изобразила три основных образа защитников России

Псковская мастерица Зинаида Петрова приняла участие в XVI Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая», который прошёл в Ижевске с 27 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в псковском Доме ремёсел.

Фото здесь и далее из группы «Дом Ремёсел. Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Работа Зинаиды Петровой представляет собой триптих декоративных панно и раскрывает три основных образа защитников: древний, духовный и современный. В центральной части работы – освободитель Пскова от ливонских и немецких рыцарей князь Александр Невский на фоне Псковского кремля. В левой части – духовное покровительство над городом Богородицы (осада Пскова польским королём Стефаном Баторием) и святой княгини Ольги. В правой части – современный облик защитника в лице воина-десантника и бойца СВО на фоне памятника погибшим бойцам 6-й роты.

Участникам конкурса было необходимо создать работу на тему «Защитники Отечества, семьи, малая родина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июня 2025

Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2025

Директор завода «Псковский гончар»: Туристы любят нестандартные керамические изделия
30 июня 2025

Псковская мастерица изобразила три основных образа защитников России
30 июня 2025

Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Дедовичах
30 июня 2025

7 июля стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Краеведение»
30 июня 2025

Фонды Пушкинского заповедника ​пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к произведениям Пушкина
30 июня 2025

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты
29 июня 2025

Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...