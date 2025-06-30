Псковская мастерица изобразила три основных образа защитников России

15:02, 30 июня 2025, ПАИ

Псковская мастерица Зинаида Петрова приняла участие в XVI Всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая», который прошёл в Ижевске с 27 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в псковском Доме ремёсел.

Работа Зинаиды Петровой представляет собой триптих декоративных панно и раскрывает три основных образа защитников: древний, духовный и современный. В центральной части работы – освободитель Пскова от ливонских и немецких рыцарей князь Александр Невский на фоне Псковского кремля. В левой части – духовное покровительство над городом Богородицы (осада Пскова польским королём Стефаном Баторием) и святой княгини Ольги. В правой части – современный облик защитника в лице воина-десантника и бойца СВО на фоне памятника погибшим бойцам 6-й роты.

Участникам конкурса было необходимо создать работу на тему «Защитники Отечества, семьи, малая родина».