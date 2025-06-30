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Культура

Фонды Пушкинского заповедника ​пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к произведениям Пушкина

Фонды Государственного музея-заповедника «Михайловское» пополнились иллюстрациями Игоря Шаймарданова к произведениям А. С. Пушкина.

Как сообщили ПАИ в музее, новая серия состоит из 60 листов, на которых изображены сцены из «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о попе и о работнике его Балде». В музее отметили, что первая публикация этих работ уже состоялась: к дню рождения поэта его сказки с иллюстрациями Игоря Шаймарданова выпустило издательство «Проспект» (серия «Расту с книгой»).

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к сказкам Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» подчеркнули, что произведения петербургского художника неизменно пользуются особым вниманием любителей изобразительного искусства и литературы: «Почитателям Пушкина очень близок такой современный, немного ироничный и в то же время исполненный нежной любви взгляд на поэта. Большое фондовое собрание работ этого мастера — одна из наиболее востребованных коллекций Пушкинского заповедника». Новые работы Игоря Шаймарданова, вне сомнения, также будут участвовать в различных, прежде всего — выставочных проектах Пушкинского заповедника, добавили в музее.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» готовит к открытию выставку «Первая встреча», где будут представлены наиболее интересные приобретения и дары, поступившие в фонды музея в 2024 году.

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