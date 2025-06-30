Директор завода «Псковский гончар»: Туристы любят нестандартные керамические изделия
Туристы в Псковской области любят нестандартные керамические изделия, рассказал директор завода «Псковский гончар» Константин Хлебников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июня.
«Китайским ширпотребом уже всё забито, и это никому не интересно. Люди любят что-то небольшое и индивидуальное. Это магниты, чашки, бокалы, плакетки», – отметил гость студии.
В большинстве своём покупатели предпочитают изделия светлых тонов и в минималистичном стиле, подчеркнул Константин Хлебников.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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