Концерт «Воображаемый фольклор» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове

20:48, 30 июня 2025, ПАИ

Программу, в которой соединяются фольклорные мотивы и звучание петербургского андеграунда, представят впервые в Варлаамовской башне Псковского кремля, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Слушателей ждёт встреча со звездой российской и европейской новой музыки – аккордеонисткой, композитором и вокалисткой Эвелиной Петровой.

«Её оригинальные композиции, переплетённые с драматическим и музыкальным смыслом народной музыки, обогащает контрабас Владимира Волкова – одной из важнейших фигур пространства музыкального искусства нашего времени», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Диалог двух артистов на стыке фольклора, академических традиций, джаза и экспериментальной музыки развернётся в локации Варлаамовской башни.

Концерт «Воображаемый фольклор» состоится 9 июля в 19:00 и в 21:00.