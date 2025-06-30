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Культура

Концерт «Воображаемый фольклор» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове

Программу, в которой соединяются фольклорные мотивы и звучание петербургского андеграунда, представят впервые в Варлаамовской башне Псковского кремля, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Слушателей ждёт встреча со звездой российской и европейской новой музыки – аккордеонисткой, композитором и вокалисткой Эвелиной Петровой.

«Её оригинальные композиции, переплетённые с драматическим и музыкальным смыслом народной музыки, обогащает контрабас Владимира Волкова – одной из важнейших фигур пространства музыкального искусства нашего времени», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Диалог двух артистов на стыке фольклора, академических традиций, джаза и экспериментальной музыки развернётся в локации Варлаамовской башни.

Концерт «Воображаемый фольклор» состоится 9 июля в 19:00 и в 21:00.

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