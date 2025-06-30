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Общество

Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»

Продолжение специальной программы короткометражных фильмов представили организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
  • Программа короткометражных фильмов
    Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»

«Вас ждут новые истории – от трогательных до провокационных, а также неожиданные режиссёрские находки», – подчеркнули организаторы.

Зрителям представят такие фильмы, как:

  • «Дочь мушкетёра» (2024, Россия, режиссёр – Никита Транцеев);
  • «По-человечески» (2023-2024, Россия, режиссёр – Ярослав Лебедев);
  • «Малая» (2024, Россия, режиссёр – Полина Кондратьева);
  • «Торбаса, или Как мы рубили мясо» (2024, Россия, режиссёр – Никита Давыдов);
  • «Девять сантиметров» (2023, Россия, режиссёр – Кирилл Логинов);
  • «Разъезд» (2024, Россия, режиссёр – Мария Меленевская);
  • «Вчера мне было девять лет» (2024, Россия, режиссёр – Тимофей Скисов).

Ранее сообщалось, что выставка о фильмах в эпоху Великой Отечественной войны откроется на кинофестивале «Западные ворота».

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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