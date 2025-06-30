Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
Продолжение специальной программы короткометражных фильмов представили организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа МКФ «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»
«Вас ждут новые истории – от трогательных до провокационных, а также неожиданные режиссёрские находки», – подчеркнули организаторы.
Зрителям представят такие фильмы, как:
- «Дочь мушкетёра» (2024, Россия, режиссёр – Никита Транцеев);
- «По-человечески» (2023-2024, Россия, режиссёр – Ярослав Лебедев);
- «Малая» (2024, Россия, режиссёр – Полина Кондратьева);
- «Торбаса, или Как мы рубили мясо» (2024, Россия, режиссёр – Никита Давыдов);
- «Девять сантиметров» (2023, Россия, режиссёр – Кирилл Логинов);
- «Разъезд» (2024, Россия, режиссёр – Мария Меленевская);
- «Вчера мне было девять лет» (2024, Россия, режиссёр – Тимофей Скисов).
Ранее сообщалось, что выставка о фильмах в эпоху Великой Отечественной войны откроется на кинофестивале «Западные ворота».
Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.
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Опубликовано продолжение программы короткого метра в рамках фестиваля «Западные ворота»
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