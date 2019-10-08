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Общество

Почти 19 тысяч гектаров земель засеяли озимыми культурами в Псковской области

Сельхозпредприятия Псковской области заканчивают засеивать земли озимыми культурами. На данный момент на площади более 18,8 тысяч гектаров посеяны озимые зерновые и зернобобовые культуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 92% всех посевных площадей озимого сева занимает пшеница. Также на площади порядка 4,7 тысяч гектаров посеян озимый рапс.

Сев проведен проверенными на сортовые и посевные качества семенами. В текущем году кондиционных семян зерновых культур в Псковской области на 26% выше установленного плана.

Также приобретены более 400 тонн оригинальных и элитных семян с целью сортосмены и сортообновления. Это составляет порядка 20% площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов.

В Псковской области сельхозпроизводителям предоставляются субсидии на приобретение семян высоких репродукций. Государственная поддержка составляет 1,2 тысяч рублей на гектар посевной площади, которая занята элитными семенами.

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