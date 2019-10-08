Уроженец Пыталово обвиняется в 20 кражах в пяти районах Псковской области

13:20, 08 октября 2019, ПАИ

52-летний уроженец Пыталово обвиняется в 20 кражах на территории пяти районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как правило, преступник совершал кражи ночью, используя для взлома топор, монтировку и лом. Он проникал в почтовые отделения, в магазины и жилые дома, откуда похищал продукты, спиртное, сигареты, одежду, инструменты, велосипеды.

В деревне Выскодь Дновского района обвиняемый с помощью лома сорвал металлическую решетку, затем топором отжал раму окна и похитил из местного магазина товары и более 20 тысяч рублей. Из гаража организации он угнал УАЗ, на котором вывез краденые вещи.

Жителю Пыталово вменяется совершение двух десятков краж в Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пыталовском и Дедовичском районах. Уголовное дело рассмотрит Дновский районный суд.