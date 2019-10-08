Житель Острова признался в незаконном убийстве лося

16:35, 08 октября 2019, ПАИ

36-летний житель Острова признался в незаконном убийстве лося. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, останки лося были обнаружены 7 октября в поле у деревни Пальцово в Островском районе.

В ОМВД России по Островскому району информация об этом поступила от охотоведа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскных собак по «горячим следам» удалось установить, что лося застрелил житель Острова. При этом у него не было соответствующей лицензии.

Подозреваемый дал признательные показания. Во время обыска у островича изъяты два охотничьих ружья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Проводятся необходимые следственные действия.