Нетрезвый мужчина угнал ВАЗ и врезался в столб на улице Яна Фабрициуса в Пскове

12:30, 09 октября 2019, ПАИ

8 октября в Пскове 29-летний нетрезвый мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2107 и врезался в столб на улице Яна Фабрициуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Информация о том, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в металлический столб на улице Яна Фабрициуса и пытается скрыться с места происшествия, поступила в городское ГИБДД в 23:26. Через 9 минут полицейские задержали пьяного мужчину за рулём автомобиля.

В присутствии понятых его отстранили от управления транспортом и предложили пройти процедуру освидетельствования на месте. Гражданин согласился, и по результатам освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. Также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался за нетрезвое вождения автомобиля (статья 12.8 часть 1 КоАП РФ).

Помимо этого, дорожные полицейские при визуальном осмотре ВАЗа установили, что стекло водительской двери разбито, а машина заведена путем замыкания проводов. Ключей от автомобиля в замке зажигания не оказалось.

Сотрудники ДПС установили личность собственника автомобиля, связались с ним по телефону и пригласили на место происшествия. Мужчина пояснил, что видит водителя впервые. После этого он написал заявление об угоне транспорта.

Подозреваемый признал, что данный автомобиль он угнал: разбил стекла водительской двери и путем замыкания проводов завел автомобиль. Однако, начав движение, врезался в столб. В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.3 части 1, статье 12.3 части 2 и статье 12.7 части 1 КоАП РФ. В настоящее время по данному факту проводится проверка.