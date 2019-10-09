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У руководителя аппарата администрации Псковской области появился еще один заместитель

Наталья Волкова стала еще одним первым заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Еще один первый заместитель появился у руководителя аппарата администрации Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации от источника в администрации региона, им стала Наталья Волкова, начальник правового управления администрации.

Таким образом, у руководителя аппарата Сергея Дмитриева теперь два первых заместителя. Это Оксана Иванова, начальник управления внутренней политики и Наталья Волкова, начальник правового управления.

Еще одним заместителем Сергея Дмитриева является Дмитрий Иванов.

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