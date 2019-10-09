У руководителя аппарата администрации Псковской области появился еще один заместитель
Еще один первый заместитель появился у руководителя аппарата администрации Псковской области. Как стало известно Псковскому агентству информации от источника в администрации региона, им стала Наталья Волкова, начальник правового управления администрации.
Таким образом, у руководителя аппарата Сергея Дмитриева теперь два первых заместителя. Это Оксана Иванова, начальник управления внутренней политики и Наталья Волкова, начальник правового управления.
Еще одним заместителем Сергея Дмитриева является Дмитрий Иванов.