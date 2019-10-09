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Осуждённый в Пскове вор сбежал из колонии в Ленинградской области

Из колонии-поселения № 1 в деревне Княжево в Ленинградской области сбежал заключённый - 45-летний Александр Локайчук. Как пишет 47news, мужчина был осуждён в Пскове за совершение кражи в составе группы.  Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Однако, в июне текущего года Александра Локайчука перевели в колонию-поселение. Ему оставалось отбыть около года – до июня 2020-го.

Из колонии поселения заключённый сбежал вечером 7 октября.   Не исключается, что он отправился на родину - в село Юрковка Черкасской области Украины.

На вид разыскиваемому около 50 лет, телосложение плотное, глаза серо-голубого цвета, подбородок раздвоенный, нос с горбинкой. Мужчина был одет в джинсы, куртку тёмно-синего цвета, чёрные ботинки и сине-белая шапку.

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