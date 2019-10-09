За 21 преступление будут судить участников ОПГ в Великих Луках

19:25, 09 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанут трое участников организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве в Интернете. Их обвиняют в совершении 21 преступления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, 20 преступлений совершены в составе организованной преступной группы (части 2 и 4 статьи 159 УК РФ), а одно – вовлечение несовершеннолетнего в организованную группу (ч.4 ст.150 УК РФ).

По версии следствия, в 2015-2016 годах трое участников организованной преступной группы, одна из которых являлась несовершеннолетней, совершили серию мошенничеств в отношении потерпевших. Они размещали в Интернете информацию о розыгрыше телефонов и компьютерной техники американской корпорации. После преступники изучали в соцсетях профили потенциальных жертв, которые хотели участвовать в розыгрыше, и сообщали им о выигрыше. Затем под предлогом оплаты услуг курьерской службы, фигуранты выманивали у доверчивых граждан деньги, но так и не отправляли им якобы выигранную технику.

При этом мошенники использовали в соцсетях десятки фейковых аккаунтов, телефоны с сотнями сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, компьютерную технику и другое оборудование.

В ходе расследования уголовного дела следователи вместе с оперативниками УМВД России по Псковской области установили 21 потерпевшую девушку в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих от западных регионов России до Сибири. Некоторые из потерпевших перечислили мошенникам до 10 тысяч рублей. Объем уголовного дела составил свыше 80 томов.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.