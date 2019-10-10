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Пенсионерка из Пскова пыталась по поддельному паспорту снять со счёта пожилой петербурженки 8 миллионов

63-летнюю уроженку Пскова задержали в подмосковном Одинцово при попытке по поддельному паспорту снять со счёта 74-летней жительницы Санкт-Петербурга крупную сумму денег.

Как сообщает Оka.fm, мошенникам удалось узнать, что на счету пожилой петербурженки находятся 8,3 млн рублей. Злоумышленники подготовили псковичку сыграть роль пенсионерки из Петербурга для чего изготовили поддельный паспорт.

В банке псковичка предъявила документ и сообщила, что хочет снять все деньги. Поскольку сумма была значительной, менеджер решил тщательно проверять паспорт и заметил признаки подделки и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали трёх мошенников. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Заведено уголовное дело.

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