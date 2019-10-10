Студенты псковского колледжа искусств приняли участие в проекте «Кадры будущего для регионов»
Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова стали участниками президентской школы Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже искусств.
Проект проходил 2-4 октября на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.
Колледж искусств в проекте представили студенты Ксения Егорова, Ирина Михайлова, Екатерина Партс, Василий Чепелов, Альберт Счастливцев. Они активно участвовали в различных тренингах – деловых, психологических, игровых и др., предложенных наставниками.
Цель проекта - проведение профориентационной работы среди молодых людей, вовлечение их в жизнь области и, в конечном итоге, помощь в реализации собственных интересных идей.
По словам молодых лидеров колледжа, программа дала возможность познакомиться с новыми технологиями создания проектов, расширить круг профессионального общения, попробовать свои силы в качестве тьюторов.
Студенты колледжа стали авторами идей пяти проектов: «КреМ», «Псков внутри», «На одном языке», «PROистория Псков», «PROистория Великие Луки».