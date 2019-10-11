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Общество

Акция «Цифровое телевидение в каждый дом» пройдет в Пустошке 12 октября

12 октября в Пустошке пройдет акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие начнется в 17:00 в районном центре культуры. Вход свободный.

Информационная акция, которую организовали администрация региона и ГТРК «Псков», подходит к завершению. 14 октября в Псковской области отключат аналоговый телесигнал.

Накануне перехода на «цифру» жителям Пустошкинского района доведут всю необходимую информацию. На интерактивных площадках участникам акции покажут, как подключать цифровые приставки. Также в рамках акции состоятся выступление ансамбля «Сказ» и розыгрыш 8 приставок для приема цифрового телесигнала. Три из них предоставила администрация Псковской области, еще три — региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей, две — Псковский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ).

Акция «Цифровое телевидение в каждый дом» уже проведена в 21 районе. Жителей региона проинформировали о переходе на цифровое телевещание, проконсультировали о правилах подключения и приобретения необходимого оборудования.

До 1 ноября в регионе продолжит работу «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11 и информационный портал смотрицифру.псков.рф. Нужные сведения можно получить на федеральной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

К помощи в настройке оборудования на территории региона привлечены волонтеры. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 5 млн рублей на возмещение стоимости цифровой приставки или спутникового оборудования. Компенсации получили около 700 человек.

Высокую готовность региона к переходу на «цифру» констатировали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и директор Департамента Минкомсвязи России Екатерина Ларина.

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