ГИБДД о гибели Александра Шуба в Пскове: Если бы он воспользовался пешеходным переходом, ДТП не произошло

12:08, 11 октября 2019, ПАИ

Если бы анестезиолог Александр Шуб воспользовался пешеходным переходом, то ДТП, в котором он погиб, можно было бы избежать, заявил врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков 11 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции.

Авария, в результате которой погиб врач Псковского перинатального центра Александр Шуб, случилась 8 октября в Пскове на улице Коммунальной у «Ледового дворца». Он пересекал дорогу на велосипеде и попал под колёса БМВ. Анестезиолог умер в больнице от полученных травм.

«Он, нарушая Правила дорожного движения, пересекал четырёхполосное движение поперек дороги, - рассказал Юрий Шестаков. - Здесь усматривается вина велосипедиста однозначно».

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт добавил, что велосипедисты обязаны соблюдать Правила дорожного движения, а также должны спешиваться при переходе проезжей части по пешеходному переходу.