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12 иностранцев задержаны в Псковской области за попытку пересечь границу

В Псковской области задержаны 12 иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Двух выходцев одной из стран Южной Азии пограничники обнаружили в районе Чальцево Печорского района. Иностранцы шли по лесу в сторону сопредельного государства, им оставалось дойти до границы несколько сотен метров.

В обход установленных международных пунктов пропуска пытались пересечь границу и 10 жителей Юго-Восточной Азии. При попытке незаконно попасть в Латвию нарушителей задержали пограничники совместно с сотрудниками УФСБ по Псковской области.

В настоящее время все они задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Максимальное наказание за незаконное пересечение государственной границы России - лишение свободы на срок до 6 лет.

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