За мошенничества с квартирами задержаны двое псковичей

16:22, 11 октября 2019, ПАИ

За мошенничества с квартирами задержаны двое псковичей – мужчина и женщина. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина, ранее неоднократно судимый за мошенничества, подыскивал квартиры, в которых проживали лица, ведущие антиобщественный образ жизни и злоупотребляющие алкоголем. Затем он готовил подложные договоры купли-продажи жилья, где покупателями выступали другие ведущие асоциальный образ жизни люди. Договоры мошенник передавал знакомой женщине, которая без участия сторон принимала их и направляла в Единый государственный реестр недвижимости для регистрации сделок. После регистрации квартир преступники их продавали. Установлены три факта таких сделок.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Задержанным предъявлено обвинение.

В настоящее время следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, продолжаются, проверяется также причастность арестованных к другим противоправным деяниям.