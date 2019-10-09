Проблему эффективного использования заброшенных дачных участков обсудили депутаты Северо-Запада

17:45, 11 октября 2019, ПАИ

Члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу обсудили на заседании меры по совершенствованию федерального законодательства, направленные на эффективное использование предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства земельных участков. Заседание комитета, в котором участвуют представители субъектов СЗФО, прошло с 9 по 11 октября в Нарьян-Маре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, которое на встрече представлял заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Антон Минаков.

Депутаты региональных законодательных органов отметили, что каждый из субъектов сталкивается с проблемой заброшенных дачных участков. Регулирующий отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земель сельхозназначения, федеральный закон не распространяется на земельные участки, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

«Сегодня при обсуждении мы поняли, что законодательной базы явно недостаточно, чтобы эффективно использовать эти земли, - обозначил позицию парламентариев председательствующий на заседании комитета глава постоянного комитета законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. – В этом вопросе есть сторонники и кнута, и пряника. С одной стороны, можно ввести жесткую ответственность за неиспользование собственником земли сельхозназначения. С другой стороны, можно увеличить мотивацию владельцев этой земли. Решать проблему необходимо комплексно: создавать условия, которые привлекут новых людей и позволят владельцам земельных долей эффективно запустить их в оборот, и ужесточить требования к тем людям, которые набрали земли и не используют ее».

В соответствии с федеральным законодательством принудительное изъятие неиспользуемого по целевому назначению земельного участка может быть осуществлено только после применения к недобросовестному собственнику мер административной ответственности и, если он не устранил выявленные нарушения. Члены комитета отметили, что ни один орган не наделен полномочиями по возбуждению административного производства в отношении использования земель для личного подсобного хозяйства, при наличии нормы о привлечении к подобному виду ответственности.

Парламентарии предложили рассмотреть вариант обращения в правительство России для возложения на контролирующий орган соответствующих полномочий.