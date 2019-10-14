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Общество

Илья Варламов готов оплатить лекцию о городской среде для руководства Великих Лук

Илья Варламов. Фото с сайта NN.ru

Блогер Илья Варламов готов оплатить лекцию о городской среде для руководства Великих Лук. Об этом он написал в посте на своём сайте varlamov.ru.

«Очень хочется, чтобы администрация города пришла в чувство и перестала заниматься вредительством. Готов лично оплатить лекцию на тему городской среды для мэра и его заместителей, а также подарить им умные книги», - прокомментировал Варламов ситуацию с предстоящим строительством трёх подземных пешеходных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках.

Варламов уточнил, что в прошлом году в городе построили путепровод — автомобильную эстакаду над железной дорогой. «Но сразу же оказалось, что траффик, идущий с него в центр города, упирается в узкую улицу Дьяконова, где попадает в пробку перед пересечением с проспектом Ленина (какой сюрприз). Чиновники посмотрели-посмотрели, подумали-подумали и порешили: быть на этом перекрёстке круговому движению. А вместе с этой радостной новостью автомобилистов ждала и ещё одна: на дороге не будет никаких пешеходов!» - язвит блогер и продолжает, что в небольшом городе, где живёт 90 тысяч человек, «вместо того, чтобы делать комфортные и безопасные улицы, успокаивать трафик, развивать велодвижение, высаживать деревья и обустраивать общественные пространства, делают всё наоборот».

Панорама Великих Лук. Фото с сайта commons.wikimedia.org

«Куча денег тратится на то, чтобы сделать город хуже! Зато как в Москве! Но у меня для великолукских чиновников плохие новости: это не поможет. Расширение одной улицы повлечёт за собой и расширение других, потому что в этом случае «бутылочное горлышко» лишь переместится на пару сотен метров вперёд. Но куда большей проблемой станет подземный переход. Он сделает город недоступным и опасным», - замечает Илья Варламов и удивляется тому, что великолукские чиновники «всерьёз считают внеуличный переход хорошей традицией Петербурга, Москвы и других городов».

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