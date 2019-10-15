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Общество

Жители России назвали самые скучные профессии

По мнению 13% россиян, охранник — самая скучная профессия, на втором месте профессия бухгалтера с 9%, сообщает SuperJob.

8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для 5% россиян скучна деятельность продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. На 2% россиян скуку наводит сидячая работа, ещё 2% считают скучной профессию вахтёра.

Среди других скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра (26%). «Не бывает скучных профессий», — уверены 13% респондентов.

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11% соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6%). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте — бухгалтер (12% против 5% у мужчин). Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11% соответственно). В аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13% голосов). За 6 лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает: 6% в 2013 году и 13% сейчас. 

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