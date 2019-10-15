Общественники узнали, сколько мяса содержится в российских пельменях

11:50, 15 октября 2019, ПАИ

Организация потребителей «Общественный контроль» проверила десять марок российских пельменей, которые продаются в магазинах Санкт-Петербурга. Из всех исследованных образцов, лишь три соответствовали информации для покупателей, которая указана на упаковке, сообщили Псковскому агентству информации в организации потребителей.

Согласно ГОСТу, массовая доля начинки в пельменях должна составлять не менее 50%. Этому параметру соответствовали многие проверенные пельмени, однако специалисты столкнулись с тем, что реальный состав начинки расходится с тем, который указан на этикетке.

Первое и второе место по количеству фарша заняли пельмени «Цезарь Домашние» и «Sибирская коллекция». В этих марках массовая доля начинки составила 58,8% и 56,9% соответственно.

Пельмени «Сибирские. Легенда» по содержанию начинки отвечали требованиям ГОСТа, однако не соответствовали данным этикетки по количеству жира. В продукции «Белорусские сочные» содержание начинки составила 56,7%, однако в составе пельменей был обнаружен не заявленный на этикетке крахмал. «Бульмени с говядиной и свининой» имели 50,4% начинки, но в них кроме мясного сырья, были обнаружены еще и растительные волокна, не заявленные на этикетке.

А вот в пельменях «Алтайские по-домашнему из говядины», «Папа может!», «Из отборной говядины и свинины» и «Сочнов. Еще сочнее», «Элика» массовая доля начинки составила меньше 50%, установленных ГОСТом.

Материалы проверки качества пельменей «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор для проведения внеплановых проверок в отношении недобросовестных изготовителей и продавцов.