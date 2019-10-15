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Обвиняемый в госизмене житель Печор пробудет под стражей до декабря

Обвиняемый в госизмене житель Печор Сергей Лыхмус пробудет под стражей до декабря. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы, срок ареста мужчине продлён на два месяца - до 12 декабря. 

Сергея Лыхмуса, который имеет и российское, и эстонское гражданство, арестовали в августе 2019 года. Тогда газета Postimees со ссылкой на медиа-советника министерства иностранных дел Эстонии Лийна Тоотс писала, что эстонский МИД готов оказать всестороннюю помощь Сергею Лыхмусу, если он обратится с такой просьбой. Однако ни печерянин, ни его представители с МИДом не связывались.

В связи с наличием в материалах грифа «секретно», подробности дела в отношении Сергея Лыхмуса не разглашаются.

Как пишет Delfi.ee, о фигуранте дела известно, что в 2011 году он окончил псковский юридический институт ФСИН РФ, его родственники отказываются комментировать ситуацию и закрыли свои аккаунты в социальных сетях.

Если вина Сергея Лыхмуса будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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