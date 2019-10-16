Транзит более 20 тонн белорусских яблок запретили в Псковской области

11:48, 16 октября 2019, ПАИ

Ввоз 20,5 тонн свежих яблок, следовавших из Белоруссии в Санкт-Петербург, запретили на границе РФ в фитосанитарном контрольном пункте Лобок в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Подкарантинную продукцию везли в адрес компании, которая занимается оптовой закупкой и реализацией овощей и фруктов в России и за рубежом. Яблоки не разрешили ввозить на территорию РФ в связи с тем, что с 1 октября 2018 года через данный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Белоруссия.

С начала 2019 года Россельхознадзор выявил 10 случаев нарушения ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска через ФКП «Лобок».