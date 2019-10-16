340 миллионов рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в этом году

15:07, 16 октября 2019, ПАИ

По итогам девяти месяцев текущего года в Псковской области при проведении государственных закупок удалось сэкономить 340 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из общей суммы 277 млн рублей составила экономия при централизованных закупках, которые проводит Комитетом по закупкам Псковской области.

В течение 9 месяцев главным способом определения поставщиков товаров и услуг в области был электронный аукцион. Именно так проведены 98% всех закупок. «Электронный аукцион — один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика, подрядчика или исполнителя», - отметили в областном комитете по закупкам.