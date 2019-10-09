Псковских делегатов на съезд «Единой России» определят 6 ноября
6 ноября в Пскове состоится XXVI конференция псковского регионального отделения «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение принял президиум регионального политсовета на заседании 17 октября.
В повестку предстоящей конференции внесен вопрос об избрании делегатов на XIX съезд партии «Единая Россия», который пройдет в ноябре.
Также будет проведена плановая ротация регионального политического совета и президиума РПС.