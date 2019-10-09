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Политика

Псковских делегатов на съезд «Единой России» определят 6 ноября

6 ноября в Пскове состоится XXVI конференция псковского регионального отделения «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение принял президиум регионального политсовета на заседании 17 октября.

В повестку предстоящей конференции внесен вопрос об избрании делегатов на XIX съезд партии «Единая Россия», который пройдет в ноябре.

Также будет проведена плановая ротация регионального политического совета и президиума РПС.

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