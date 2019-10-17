Порядка 50 семей с детьми воспользовались помощью профильного центра при «Детской деревне – SOS» в Пскове

12:29, 17 октября 2019, ПАИ

С 2014 года, с момента создания при «Детской деревне – SOS» в Пскове центра помощи женщинам, в учреждении побывали порядка 50 семей с детьми. Об этом рассказала заместитель директора «Детской деревни - SOS Псков», руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова на пресс-конференции 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алины Черновой, в основном в учреждение обращаются женщины, которые столкнулись с ситуацией насилия. Однако, она отметила, что обращались и мужчины.

«В среднем они проживают у нас порядка 3 месяцев, этого времени хватает, чтобы убрать первую панику», - пояснила она и добавила, что при обращении за каждой семьей закрепляется куратор. Он проговаривает ресурсы и возможности, которые человек в своей ситуации может просто не видеть. «Ведь иногда кровная семья, то есть родители пострадавшей женщины, не встают на ее сторону, ограничиваясь советом «терпи» и «глазки видели, что ручки брали», - подчеркнула Алина Чернова.

Замдиректора «Детской деревни - SOS Псков» отметила, что учреждению активно помогает государство, органы опеки того или иного муниципалитета и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. «Наш приют единственный и он частный. Мы принимаем семьи и по ходатайству государства, и по просьбе самих семей, - заметила Алина Чернова. – Хорошо работает «сарафанное радио», интернет. Есть у нас и группа «ВКонтакте», поэтому семьи, как правило, о нас знают».

Алина Чернова рассказала, что в «Детской деревне - SOS» два дома, рассчитанные на проживание шести семей с одним-двумя детьми. «Но однажды к нам обратилась женщина с 6 детьми и мы, конечно, выделили ей весь дом», - рассказала она.

По словам замдиректора «Детской деревни - SOS», обычно после второго «захода» в учреждение женщины принимают решение о разводе. «Тогда они уходят на съемное жилье или к родственникам, или ускоряется приобретение жилья по материнскому капиталу, - пояснила она. – Есть, конечно, такие ситуации: женщине пробили голову кочергой, она попала к нам, мы смогли купить ей комнату в общежитии, но в итоге ее муж перебрался к ней, и они живут вместе. Для нас, как специалистов, эта ситуация обреченная».

Алина Чернова отметила, что мужчины, которые обращаются в учреждение, признают, что из-за вспышек агрессии могут причинять страдания своим близким. «Могу сказать, что у нас в регионе много мужчин, испытавших посттравматическое расстройство, как правило, это военные, побывавшие в горячих точках, где они видели разное», - заявила она.

Директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS» Игорь Соловьев отметил, что в России нет отработанного механизма помощи семьям в случае насилия. По его словам, из-за этого жертва после приюта вынуждена возвращаться обратно и терпеть побои «за невкусный борщ».