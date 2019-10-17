Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью

12:13, 17 октября 2019, ПАИ

Памятник 6-й роте «Купол», который установлен на окраине Пскова в деревне Черёха, в ходе ремонтных работ будет разобран полностью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пскова со ссылкой на руководителя подрядной организации ООО «РК «Ингрия» (Санкт-Петербург) Ивана Афанасьева, конструкции памятника утратили несущую способность и устойчивость, поэтому будут демонтированы и купол, и стропы, и фундамент.

После разбора монумента начнутся земляные работы, после чего рабочие зальют новый фундамент. По словам Ивана Афанасьева, новые стропы парашюта для памятника создадут из черного металла, при этом будет увеличено их сечение, чтобы получить необходимые несущие способности. Каркас купола выполнят из нержавеющей стали и покроют фибробетоном, что продлит срок службы деталей памятника при имеющихся климатических условиях.

Подрядчикам предстоит также воссоздать гранитный декор основания монумента и композицию «Выжженная земля», имена героев-десантников нанесут на гранитные плиты, чтобы на них не оказывали влияние погодные условия.

Центральную участь монумента – свечу – ждёт реставрация, а прилегающую к памятнику территорию – благоустройство.

Как рассказал директор Военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук, введении которого находиться «Купол», капитальный ремонт монумента стал возможен благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Министерства обороны РФ. Он проводится в рамках подготовки к 20-летию подвига десантников, которое пройдет в 2020 году.

Проект реконструкции памятника разработал институт «Псковгражданпроект». Работы должны быть завершены к 1 марта 2020 года.

«Купол» был открыт 1 августа 2002 года в память о подвиге 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Автором проекта стал архитектор Анатолий Царик. Памятник сооружался в рамках Указа президента РФ №1334 от 21 июля 2000 года «Об увековечении памяти воинов-десантников».