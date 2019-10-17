0
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
17:32
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
12:01
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:23
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
09:48
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
Еще новости
Происшествия

Гражданин Латвии попытался контрабандой вывезти из Псковской области 38 блоков сигарет

Гражданин Латвии попытался контрабандой вывезти из Псковской области 38 блоков сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сигареты иностранец спрятал во внутренней обшивке кабины своей фуры и собирался покинуть Россию через пункт пропуска Убылинка в Пыталовском районе.

Найти спрятанные от таможенного контроля сигареты помогла служебная собака. Таможенный досмотр подтвердил «наводку» служебного пса. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяты, ведётся расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15 октября 2019
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
15 октября 2019
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
14 октября 2019
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11 октября 2019
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов

Идет загрузка...