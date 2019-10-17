Гражданин Латвии попытался контрабандой вывезти из Псковской области 38 блоков сигарет
Гражданин Латвии попытался контрабандой вывезти из Псковской области 38 блоков сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Сигареты иностранец спрятал во внутренней обшивке кабины своей фуры и собирался покинуть Россию через пункт пропуска Убылинка в Пыталовском районе.
Найти спрятанные от таможенного контроля сигареты помогла служебная собака. Таможенный досмотр подтвердил «наводку» служебного пса. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяты, ведётся расследование.