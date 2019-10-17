Гимн Псковской области сократят до 3,5 минут

18:03, 17 октября 2019, ПАИ

Гимн Псковской области сократят с 5 до 3,5 минут, сообщил в эфире ПАИ-live автор музыки Борис Федотов. Для этого автор слов гимна согласилась убрать из текста один куплет и один припев.

Борис Федотов предположил, что решение сократить текст принято, чтобы слова гимна было проще запоминать, а само звучание не затягивалось бы так надолго. Он также добавил, что уже слышал английский вариант текста, но пока не знает, как эта версия ляжет на музыку.

Репетиции исполнения гимна с хором и солистами, по словам автора музыки, начались еще в марте, а к апрелю в студии уже была сделана запись. «Все отнеслись к этому процессу с большим энтузиазмом», - рассказал Борис Федотов.

Инициатором написания гимна, а также разработки геральдической символики региона выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Флаг и герб утверждены законом Псковской области от 28 декабря 2018 года, а текст гимна - из-за отсутствия музыки - областное Собрание одобрило лишь в первом чтении. На музыкальный конкурс поступили 17 композиций для будущего гимна, 14 октября состоялось заседание Геральдического совета, на котором победителем был назван преподаватель детских музыкальных школ Пскова №1 и 2 Борис Федотов.

Автор музыки с красными дипломами в 2010 года окончил Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а затем - Российскую академию музыки имени Гнесиных.