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Гимн Псковской области сократят до 3,5 минут

Гимн Псковской области сократят с 5 до 3,5 минут, сообщил в эфире ПАИ-live автор музыки Борис Федотов. Для этого автор слов гимна согласилась убрать из текста один куплет и один припев.

Борис Федотов предположил, что решение сократить текст принято, чтобы слова гимна было проще запоминать, а само звучание не затягивалось бы так надолго. Он также добавил, что уже слышал английский вариант текста, но пока не знает, как эта версия ляжет на музыку. 

Репетиции исполнения гимна с хором и солистами, по словам автора музыки, начались еще в марте, а к апрелю в студии уже была сделана запись. «Все отнеслись к этому процессу с большим энтузиазмом», - рассказал Борис Федотов.

Инициатором написания гимна, а также разработки геральдической символики региона выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Флаг и герб утверждены законом Псковской области от 28 декабря 2018 года, а текст гимна - из-за отсутствия музыки - областное Собрание одобрило лишь в первом чтении. На музыкальный конкурс поступили 17 композиций для будущего гимна, 14 октября состоялось заседание Геральдического совета, на котором победителем был назван преподаватель детских музыкальных школ Пскова №1 и 2 Борис Федотов.

Автор музыки с красными дипломами в 2010 года окончил Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а затем - Российскую академию музыки имени Гнесиных.

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