Тайным голосованием выберут кандидата на пост главы Пскова от «ЕР»
В Пскове 17 октября проходит заседание местного отделения партии «Единая Россия», по итогам которого планируется определиться с кандидатом на пост главы города. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, ранее обсуждался список претендентов из четырех имен. Это исполняющая обязанности главы Елена Полонская, не так давно получившая мандат депутата гордумы, главный врач городской поликлиники Галина Неваленная, замглавы Сергей Гаврилов и руководитель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин. К моменту проведения партийной конференции список заметно сократился.
Однопартийцы выберут кандидата путем тайного голосования.
Среди участников встречи — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «ЕР» Александр Котов.