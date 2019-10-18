Музейщики работают над включением Покровской башни и Псковского кремля в план реставрации

12:17, 18 октября 2019, ПАИ

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник работает над включением Покровской башни и Псковского кремля в цикл реставрационных работ. Об этом сообщил руководитель музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что работники музея-заповедника всячески стараются, чтобы Псковский кремль включили в новый план реставрационных работ, поскольку без комплексной музеефикации его полностью не восстановить.

По словам Александра Голышева, в 2019 году произошел «настоящий прорыв» в плане реставрационных работ. «Удивительная поддержка государства, неоценима поддержка губернатора Михаила Ведерникова», - заявил он.

Руководитель музея напомнил, что в этом году отреставрировали два дома Постникова, Плоскую и Варлаамовскую башни Псковского кремля. «Уровень реставрационных работ впечатляет», — подчеркнул он и добавил, что в 2020 году отреставрируют множество памятников, включая Музейный квартал.

Кроме этого, он отметил, что глава региона подписал письмо на имя министра культуры с просьбой включить строительство фондохранилища в план работ на 2020-2021 годы. Александр Голышев отметил, что «определенная ясность в этом вопросе есть».