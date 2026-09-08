В Дедовичах проходят мероприятия в память о жертвах блокады Ленинграда

11:49, 08 сентября 2026, ПАИ

Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв блокады Ленинграда, проходят в Музее партизанской славы в Дедовичах сегодня, 8 сентября. 85 лет назад в этот день началась блокада – один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

С 11:00 в музее начались тематические экскурсии «Память сильнее времени», в ходе которых посетителям рассказывают о первых днях и месяцах блокады, демонстрируют фотографии, видеоматериалы и фрагменты воспоминаний очевидцев.

В 13:00 для школьников запланировано мероприятие «Дневники блокадного Ленинграда» из цикла «Разговоры о важном». Вход на все мероприятия свободный, необходима запись.

Губернатор отметил, что Дедовичский край и блокадный Ленинград навсегда связаны историей легендарного партизанского обоза, а память о подвиге ленинградцев, мужестве защитников города и страшных потерях Великой Отечественной войны сохраняется.

Музей партизанской славы в Дедовичах является филиалом Санкт-Петербургского мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сотрудники музея на регулярной основе проводят межрегиональные конференции с привлечением молодёжи и исторического сообщества из других регионов. За первый год музей приобрёл широкую известность. Только за 2025 год его посетили пять тысяч человек из разных регионов России и из-за рубежа.