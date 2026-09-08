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Общество

Новый фельдшер приступила к работе на Псковской станции скорой помощи

Новый фельдшер приступила к работе на посту «Себежский» Псковской станции скорой медицинской помощи. С 8 сентября свои обязанности начинает выполнять Елизавета Павлова, сообщили в официальном канале учреждения на платформе MAX.

Фото из канала Псковской станции скорой медицинской помощи в MAX

Выпускница Великолукского медицинского колледжа успешно освоила полный курс обучения по специальности. Также Елизавета Павлова прошла профессиональную переподготовку, что подтверждает её квалификацию и готовность к самостоятельной работе в условиях экстренной медицины, отметили в медучреждении.

«Елизавета Павлова – целевой специалист. Она пришла на Псковскую станцию скорой медицинской помощи не случайно, а с чётким намерением работать на благо жителей региона. Желаем ей лёгких смен, точных диагнозов и благодарных пациентов!» – подытожили её коллеги.

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